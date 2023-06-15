От июльского саммита НАТО в Вильнюсе Украина ожидает предоставления гарантий безопасности на период до членства в Альянсе, а не как альтернативу вступлению.

Как пишет "Европейская правда", об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, сообщает Укринформ.

По его словам, среди ожиданий Украины, в частности, решение о конкретных алгоритмах и временных рамках приобретения Украиной членства в НАТО, а также вопрос надежных гарантий безопасности.

"Но я хотел бы подчеркнуть, что эти гарантии мы хотим получить не вместо членства в НАТО, а на период до приобретения полноправного членства. Потому что всем понятно, что лучшей гарантией безопасности является именно членство в НАТО, потому что существует статья 5, которая говорит о коллективной безопасности... Но до момента обретения членства в Альянсе нам нужны гарантии другого плана, и именно над этим мы сейчас работаем", – сказал Перебийнис.

Замглавы МИД рассказал, что сейчас обсуждаются различные модели гарантий, в том числе и израильская, которая заключается в укреплении украинской обороны, а также та, что была применена к Финляндии и Швеции.

"Мы сейчас работаем с нашими партнерами по НАТО над тем, чтобы на Вильнюсском саммите был конкретный ответ, был принят конкретный алгоритм относительно того, как, при каких условиях и когда Украина станет членом НАТО. Поэтому сейчас еще рано говорить о том, как именно это будет сформулировано, но совершенно точно, что это должен быть шаг вперед по сравнению с тем, что было принято на Бухарестском саммите 15 лет назад", – добавил Перебийнис.

Ранее президент Чехии Петр Павел рассказал о двух сценариях предоставления гарантий безопасности Украине от западных союзников.

"Один – это гарантии, которые были предоставлены Финляндии от начала процесса ратификации ее вступления. Другой подход к гарантиям безопасности применен для Израиля. Возможно, мы увидим что-то посередине", – отметил Павел.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отмечал, что консультации по модели движения Украины в НАТО продолжаются.

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