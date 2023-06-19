Зеленский поговорил с премьерами Дании и Нидерландов о ситуации на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министрами Нидерландов и Дании ситуацию на поле боя и усилия по поддержке Украины странами Глобального Юга.

Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Поддерживаю регулярный диалог с друзьями Украины. Провел телефонный разговор с главами правительств Нидерландов Марком Рютте и Дании – Метте Фредериксен. Проинформировал их об актуальной ситуации на поле боя", – рассказал Зеленский.

По словам президента, он рассказал им о результатах визита лидеров африканских стран в Киев.

"Обсудили необходимые усилия по консолидации поддержки Украины странами так называемого Глобального Юга, в частности привлечение этих государств к реализации нашей "формулы мира" из десяти шагов", – добавил глава государства.

Напомним, что Дания и Нидерланды возглавляют "коалицию истребителей", которая обсуждает обучение украинских пилотов на западных боевых самолетах и потенциальные поставки истребителей.

Власти Дании готовы передать Украине истребители F-16 при условии одобрения США, которые производят эти самолеты.

Рютте заявлял, что его государство пока не приняло решение о предоставлении Украине истребителей F-16, но "серьезно рассматривает" такой вариант.