Зеленський поговорив з прем’єрами Данії та Нідерландів про ситуації на полі бою

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністрами Нідерландів і Данії ситуацію на полі бою та зусилля з підтримки України країнами Глобального Півдня.

Про це Зеленський розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Підтримую регулярний діалог із друзями України. Провів телефонну розмову з головами урядів Нідерландів Марком Рютте і Данії – Метте Фредеріксен. Поінформував їх про актуальну ситуацію на полі бою", – розповів Зеленський.

За словами президента, він розповів їм про результати візиту лідерів африканських країн до Києва.

"Обговорили необхідні зусилля щодо консолідації підтримки України країнами так званого Глобального Півдня, зокрема залучення цих держав до реалізації нашої "формули миру" із десяти кроків", – додав глава держави.

Нагадаємо, що Данія та Нідерланди очолюють "коаліцію винищувачів", яка обговорює навчання українських пілотів на західних бойових літаках та потенційні поставки винищувачів.

Влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16 за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Рютте заявляв, що його держава поки не ухвалила рішення про надання Україні винищувачів F-16, але "серйозно розглядає" такий варіант.