В Стокгольме одобрили проведение акции против Эрдогана и членства Швеции в НАТО

Шведская полиция одобрила проведение в воскресенье в Стокгольме демонстрации против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и членства Швеции в НАТО, несмотря на протесты Анкары.

Об этом полиция Швеции сообщила агентству AFP в пятницу, пишет "Европейская правда".

Демонстрация, которая должна состояться в воскресенье в центре Стокгольма, называется "Нет НАТО, ни законам Эрдогана в Швеции". Ее организует "Альянс против НАТО", в который входит в частности прокурдский Исполнительный комитет Рожавы – непризнанного образования курдов на севере Сирии.

"Мы обеспечим всем присутствующим в воскресенье возможность воспользоваться своими правами, защищенными конституцией", – заявила пресс-секретарь полиции Стокгольма Ола Остерлинг.

Турция, как известно, считает курдов и их организации террористическими. Во вторник представитель Эрдогана призвал шведские власти не допустить воскресной демонстрации, назвав ее "абсолютно неприемлемой".

Отвечая на вопрос о возможном присутствии курдских активистов на воскресной демонстрации, Остерлинг отметила, что они "также защищены конституцией". "Эта демонстрация пройдет очень хорошо, вот как мы видим ситуацию", – добавила она.

Как известно, протокол о вступлении Швеции в НАТО не ратифицировали только две страны – Венгрия и Турция. Последняя обвиняет Стокгольм в игнорировании ее требований об экстрадиции нескольких десятков активистов, которые та считает причастными к терроризму курдов.

В экспертных кругах считают, что проведение выборов в Турции открывает новое "окно возможностей" для завершения вступления Швеции, поскольку вопрос перестает быть предвыборной картой Эрдогана.

Президент США Джо Байден также считает, что Швеция в ближайшее время станет новым членом НАТО.