У Стокгольмі схвалили проведення акції проти Ердогана і членства Швеції в НАТО

Шведська поліція схвалила проведення в неділю у Стокгольмі демонстрації проти президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і членства Швеції в НАТО попри протести Анкари.

Про це поліція Швеції повідомила агентству AFP у п'ятницю, пише "Європейська правда".

Демонстрація, яка має відбутись у неділю в центрі Стокгольма, має назву "Ні НАТО, ні законам Ердогана у Швеції". Її організовує "Альянс проти НАТО", до якого входить зокрема прокурдський Виконавчий комітет Рожави – невизнаного утворення курдів на півночі Сирії.

"Ми забезпечимо всім присутнім у неділю можливість скористатися своїми правами, захищеними конституцією", – заявила речниця поліції Стокгольма Ола Остерлінг.

Туреччина, як відомо, вважає курдів та їхні організації терористичними. У вівторок представник Ердогана закликав шведську владу не допустити недільної демонстрації, назвавши її "абсолютно неприйнятною".

Відповідаючи на запитання про можливу присутність курдських активістів на недільній демонстрації, Остерлінг зауважила, що вони "також захищені конституцією". "Ця демонстрація пройде дуже добре, ось як ми бачимо ситуацію", – додала вона.

Як відомо, протокол про вступ Швеції до НАТО не ратифікували лише дві країни – Угорщина та Туреччина. Остання закидає Стокгольму ігнорування її вимог про екстрадицію кількох десятків активістів, які та вважає причетними до тероризму курдів.

В експертних колах вважають, що проведення виборів у Туреччині відкриває нове "вікно можливостей" для завершення вступу Швеції, оскільки питання перестає бути передвиборчою картою Ердогана.

Президент США Джо Байден також вважає, що Швеція найближчим часом стане новим членом НАТО.