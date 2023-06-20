Большинство поляков не поддерживают возвращение Качиньского в правительство

Подавляющее большинство поляков не поддерживают потенциальное возвращение в правительство лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного United Surveys.

Около 60% респондентов считают, что Качиньский не должен возвращаться в правительство. Среди них 49,7% – те, кто решительно не поддерживает возвращение Качиньского в правительство ("точно нет"), и около 9% тех, кто "скорее против".

Поддерживают возвращение Качиньского в Совет министров 21,3% опрошенных.

Еще около 20% ответили, что не имеют четкого мнения по этому вопросу.

Польским СМИ стало известно, что Ярослав Качиньский может снова вернуться в правительство. Он уже делал это в 2020-2022 годах, когда стал вице-премьером.

Премьер Матеуш Моравецкий говорит, что все решения, в том числе кадровые, принимаются президиумом политического комитета под его председательством, однако преобладает убеждение, что если Качиньский захочет вернуться, то сделает это, поскольку является лидером "ПиС" и всех "Объединенных правых".

Возвращение Качиньского может быть попыткой мобилизовать электорат "ПиС" перед выборами, от результата которых зависит, останется ли "Право и справедливость" правящей партией на третью каденцию.

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