Більшість поляків не підтримують повернення Качинського в уряд

Переважна більшість поляків не підтримують потенційне повернення в уряд лідера правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного United Surveys.

Близько 60% респондентів вважають, що Качинський не має повертатися в уряд. Серед них 49,7% – ті, хто рішуче не підтримує повернення Качинського в уряд ("точно ні"), і близько 9% тих, хто "скоріше проти".

Підтримують повернення Качинського до Ради міністрів 21,3% опитаних.

Ще близько 20% відповіли, що не мають чіткої думки з цього питання.

Польським ЗМІ стало відомо, що Ярослав Качинський може знову повернутися в уряд. Він вже робив це у 2020-2022 роках, коли став віцепрем’єром.

Прем’єр Матеуш Моравецький каже, що усі рішення, у тому числі кадрові, ухвалюються президією політичного комітету під його головуванням, проте панує переконання, що якщо Качинський захоче повернутися, то зробить це, оскільки є лідером "ПіС" та всієї "Об’єднаної правиці".

Повернення Качинського може бути спробою мобілізувати електорат "ПіС" перед виборами, від результату яких залежить, чи залишиться "Право і справедливість" правлячою партією на третю каденцію.

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