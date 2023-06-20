Мелони едет в Париж: обсудят с Макроном проблемные вопросы и поддержку Украины

Премьер Италии Джорджия Мелони во вторник прибывает с официальным визитом в Париж и встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Это первый визит Мелони во Францию. Хотя она уже довольно давно заняла должность, отношения Франции и Италии в этот период были несколько напряженными с первых дней.

Так, после победы правых на парламентских выборах в Италии премьер Франции, а следом одна из французских министров отметили, что Франция "будет внимательной к соблюдению европейских ценностей в Италии". Это заявление разозлило Мелони.

Далее страны обменялись резкими заявлениями из-за ситуации мигрантов, подобранных негосударственным спасательным судном Ocean Viking – Франция согласилась принять его из-за того, что Италия отказывалась это сделать. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен тогда выразил сожаление, что Италия "решила не вести себя как ответственное европейское государство", кроме того, Париж отложил принятие из Италии 3500 мигрантов.

Миграционные вызовы после того не раз подпитывали напряжение, после очередного критического заявления Дарманена глава МИД Италии отложил визит в Париж.

Перед визитом Мелони в Париж Елисейский дворец объявил, что лидеры планируют обсудить двусторонние отношения, в том числе проблемные вопросы, и дальнейшую совместную поддержку Украины.

Кроме того, Мелони и Макрон скоординируют позиции перед саммитом Евросовета, который состоится 29-30 июня, и саммитом НАТО 11-12 июля.