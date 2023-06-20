Мелоні прямує до Парижа: обговорять з Макроном проблемні питання та підтримку України

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні у вівторок прибуває з офіційним візитом до Парижа та зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Це перший візит Мелоні до Франції. Хоча вона вже доволі давно обійняла посаду, відносини Франції та Італії у цей період були дещо напруженими з перших днів.

Так, після перемоги правих на парламентських виборах в Італії прем’єрка Франції, а слідом одна із французьких міністрів зазначили, що Франція "буде уважною до дотримання європейських цінностей в Італії". Ця заява розлютила Мелоні.

Далі країни обмінялися різкими заявами через ситуацію мігрантів, підібраних недержавним рятувальним судном Ocean Viking – Франція погодилася прийняти його через те, що Італія відмовлялася це зробити. Глава МВС Франції Жеральд Дарманен тоді висловив жаль, що Італія "вирішила не поводитися як відповідальна європейська держава", крім того, Париж відклав прийняття з Італії 3500 мігрантів.

Міграційні виклики після того не раз підживлювали напругу, після чергової критичної заяви Дарманена глава МЗС Італії відклав візит до Парижа.

Перед візитом Мелоні до Парижа Єлисейський палац оголосив, що лідери планують обговорити двосторонні відносини, у тому числі проблемні питання, та подальшу спільну підтримку України.

Крім того, Мелоні та Макрон скоординують позиції перед самітом Євроради, що відбудеться 29-30 червня, та самітом НАТО 11-12 липня.