Верховный суд Беларуси подтвердил 15-летний приговор Тихановской

Верховный суд Беларуси 20 июня рассмотрел апелляцию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, осужденной заочно на 15 лет лишения свободы, и оставил приговор без изменений.

Об этом сообщила пресс-служба суда, пишет "Европейская правда".

В начале марта этого года Минский городской суд приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Бывшего министра культуры Павла Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии. Трем другим фигурантам дела – Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому – назначили по 12 лет колонии.

Режим Лукашенко обвинял Тихановскую и ее соратников "в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием; публичных призывах к захвату государственной власти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси".

Светлана Тихановская баллотировалась на выборах президента Беларуси 2020 года вместо своего мужа Сергея, который был задержан во время предвыборной кампании и в декабре 2021-го приговорен к 18 годам заключения.

Выборы 2020 года были признаны фальсифицированными в пользу Лукашенко, который устроил репрессии против несогласных протестующих. С тех пор Тихановская находится за границей, где осуществляет фактическую политическую деятельность как признанная рядом западных государств легитимная представительница Беларуси.

Европейский Союз осудил объявленные в Минске приговоры Тихановской и ее соратникам и выразил готовность к дальнейшим шагам в отношении Беларуси.

В прошлом году Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" – Объединенного переходного кабинета, а также предложила Зеленскому установить дипотношения с ним.