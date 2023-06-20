Верховний суд Білорусі підтвердив 15-річний вирок Тихановській

Верховний суд Білорусі 20 червня розглянув апеляцію лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, засудженої заочно на 15 років позбавлення волі, і залишив вирок без змін.

Про це повідомила пресслужба суду, пише "Європейська правда".

На початку березня цього року Мінський міський суд засудив Тихановську до 15 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Колишнього міністра культури Павла Латушка заочно засудили до 18 років колонії. Трьом іншим фігурантам справи – Марії Мороз, Ользі Ковальковій та Сергію Дилевському – призначили по 12 років колонії.

Режим Лукашенка звинувачував Тихановську та її соратників "у змові, вчиненій із метою захоплення державної влади неконституційним шляхом; створенні екстремістського формування та керівництві таким формуванням; публічних закликах до захоплення державної влади та вчиненні інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі".

Світлана Тихановська балотувалася на виборах президента Білорусі 2020 року замість свого чоловіка Сергія, якого було затримано під час передвиборчої кампанії та в грудні 2021-го засуджено до 18 років ув’язнення.

Вибори 2020 року були визнані сфальсифікованими на користь Лукашенка, який влаштував репресії проти незгодних протестувальників. Відтоді Тихановська перебуває за кордоном, де здійснює фактичну політичну діяльність як визнана низкою західних держав легітимна представниця Білорусі.

Європейський Союз засудив оголошені в Мінську вироки Тихановській та її соратникам і висловив готовність до подальших кроків щодо Білорусі.

Минулого року Тихановська оголосила про створення "колективного виконавчого органу" – Об'єднаного перехідного кабінету, а також запропонувала Зеленському встановити дипвідносини з ним.