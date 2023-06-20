Украина получила первую партию учебников по украинскому языку, напечатанных в ЕС

В Украину поступила первая партия учебников для программы "Новой украинской школы" по украинскому языку, напечатанная бесплатно в ЕС.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой во вторник, пишет "Европейская правда".

"Первая партия учебников НУШ по украинскому языку уже в Украине. До конца июня получим все 503 тысячи учебников по украинскому языку для 5 класса, которые до 1 сентября будут доставлены непосредственно в школы", – написал министр на своей Facebook-странице.

По его словам, этот тираж еще в прошлом году согласились бесплатно напечатать партнеры из Европейской комиссии.

"Сейчас ведем переговоры о печати еще одной партии учебников по другим предметам. Это существенная помощь от наших европейских друзей. Благодарен за последовательную поддержку украинских детей и педагогов", – добавил министр.

Фото с Facebook-страницы Лисового

Еврокомиссия напечатала учебники издательств, которые бесплатно предоставили свои макеты и право на печать, отметил Лисовой. Этими издательствами являются "Ранок" и "Освіта". Доставку учебников из ЕС в Украину поддержала организация Plan International.

Всего на 2023 год в государственном бюджете для печати учебников НУШ предусмотрено 754,9 млн гривен. Эти средства направят на издание :

65% всех необходимых учебников для учащихся 6 класса;

учебников по истории Украины для 5 класса;

учебников шрифтом Брайля;

учебников для школ с обучением на языках национальных меньшинств по всем предметам для 5-6 классов.

"Сейчас с партнерами ведем переговоры о печати остальных учебников для 5-6 классов. Уже есть ряд договоренностей, в том числе и с Еврокомиссией. Мы понимаем, что наличие учебников – это вопрос, который беспокоит и педагогов, и школьников, и родителей. Поэтому делаем все, чтобы в новом учебном году ученики 5-6 классов учились по новым учебникам НУШ", – отметил Лисовой.

Напомним, Европейская комиссия предложила создать отдельный механизм для многолетней финансовой поддержки Украины в объеме до 50 миллиардов евро.

Предложение о создании механизма для Украины рассмотрят Европейский парламент и Совет ЕС в рамках пакета среднесрочного пересмотра Многолетней финансовой программы ЕС, и после его принятия Украине предложат подать свой План восстановления.