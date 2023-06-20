В Еврокомиссии раскрыли детали плана многолетней поддержки Украины на 50 млрд евро

Для многолетней финансовой поддержки Украины в объеме до 50 миллиардов евро Европейская комиссия предлагает создать отдельный механизм по привлечению средств через гранты и кредиты, инвестиции, а также техническую помощь.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которое цитирует "Европейская правда".

Вновь созданный Механизм для Украины (Ukraine Facility), по замыслу ЕС, должен поддерживать макрофинансовую стабильность государства, содействие восстановлению, а также модернизацию при внедрении ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС.

"Он будет способствовать переходу к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике, которая постепенно приближается к правилам и стандартам ЕС", – добавляют в Еврокомиссии, уточняя, что речь идет о поддержке в течение 2024-2027 годов.

Деятельность Механизма основывается на трех компонентах ("столпах").

Первый компонент – финансовая поддержка в форме грантов и кредитов. Для ее получения правительство Украины должно будет подготовить План восстановления, реконструкции и модернизации страны и подробно описать реформы и инвестиции, которые намерено осуществить в рамках процесса вступления в ЕС.

Второй компонент – специальная инвестиционная программа для Украины, направленная на привлечение и мобилизацию государственных и частных инвестиций для восстановления и реконструкции Украины в поддержку реализации Плана.

Третий компонент – техническая помощь и другие вспомогательные мероприятия, в частности мобилизация экспертных знаний по реформам, поддержка местной власти, гражданского общества и другие формы двусторонней помощи, которую обычно предоставляют странам, готовящимся к вступлению в ЕС.

Предполагается, что общий объем средств Фонда составит до 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год как в виде грантов, так и в виде кредитов. Гранты будут мобилизованы с помощью нового специального инструмента в рамках Многолетней финансовой программы ЕС, а займы будут гарантироваться по образцу текущего финансирования Украины в рамках макрофинансовой помощи.

В Еврокомиссии подчеркивают, что Механизм и его реализация будут обеспечены надежной системой прозрачности, аудита и контроля, что будет гарантировать защиту финансовых интересов ЕС.

Предложение о создании Механизма для Украины рассмотрят Европейский парламент и Совет ЕС в рамках пакета среднесрочного пересмотра Многолетней финансовой программы ЕС, и после его принятия Украине предложат представить свой План восстановления.

После оценки Плана Еврокомиссия подаст предложение Совету ЕС принять План и установить условия, которые Украина должна выполнить, чтобы получить доступ к поддержке в рамках Механизма.

Напомним, 21-22 июня в Лондоне состоится конференция по восстановлению Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во время конференции власти сосредоточатся на трех основных аспектах: быстрое восстановление, привлечение частных инвестиций, развитие регионов.