В Нидерландах задержали мужчину с украинским водительским удостоверением на имя Бориса Джонсона

Полиция Нидерландов арестовала в Гронингене мужчину, который ехал по городу в состоянии алкогольного опьянения, при задержании у него нашли водительское удостоверение на имя Бориса Джонсона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Водительское удостоверение похоже на украинское, но неизвестно, имеет ли водитель, который выдает себя за Джонсона, также украинское гражданство.

"К сожалению для этого человека, мы не повелись на эту подделку", – сообщила полиция.

Кроме имени, фотография, дата и место рождения также совпадают с данными бывшего премьер-министра Великобритании.

Срок действия документа также вызвал вопросы нидерландских правоохранителей: водительское удостоверение якобы действительно до конца 3000 года. Полиция изъяла фальшивые водительские права.

Корреспондент NOS Кися Гекстер пишет в Twitter, что варианты водительских удостоверений известных людей продаются в украинских туристических магазинах.

Напомним, в военно-морских силах Британии заявили, что расследуют сообщение о служебных документах, которые якобы нашли на полу в туалетной кабинке паба.