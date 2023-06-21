Полиция Парижа разогнала протест мигрантов, установших палатки в центре города

Полиция Парижа в ночь на среду разогнала лагерь мигрантов, которые установили палатки в центре столицы, требуя предоставления убежища.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Мигранты и солидарные с ними активисты – около 450 человек – разбили палатки на площади Пале Руаяль возле Государственного совета, который во Франции выполняет функции конституционного суда. До этого мигранты более 70 дней жили в помещении школы, которое не используется и там нет даже водоснабжения и электроэнергии.

Участники объяснили, что чувствуют себя брошенными на произвол судьбы и не видят другого решения, как привлекать к себе внимание протестами.

Палатки перед Государственным советом развернули около 20 часов. Вскоре вмешалась полиция, требуя уйти.

Далее правоохранители силой начали демонтировать палатки, несмотря на сопротивление мигрантов. Сообщают о столкновениях и применении слезоточивого газа.

Около часа ночи площадь покинули последние мигранты в сопровождении полиции.