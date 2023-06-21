Поліція Парижа розігнала табір кількасот мігрантів, які встановили намети у центрі міста

Поліція Парижа в ніч на середу розігнала табір мігрантів, які встановили намети у центрі столиці, вимагаючи надання притулку.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Мігранти та солідарні з ними активісти – близько 450 осіб – розбили намети на площі Пале Руаяль біля Державної ради, що має у Франції функції конституційного суду. До того мігранти понад 70 днів жили у приміщенні школи, яке не використовується і там немає навіть водопостачання та електроенергії.

Учасники пояснили, що почуваються покинутими напризволяще і не бачать іншого рішення, як привертати до себе увагу протестами.

Намети перед Державною радою розгорнули близько 20 години. Невдовзі втрутилася поліція, вимагаючи піти.

Далі правоохоронці силою почали демонтувати намети, попри опір мігрантів. Повідомляють про сутички і застосування сльозогінного газу.

Близько першої ночі площу залишили останні мігранти у супроводі поліції.