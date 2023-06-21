Глава МИД Литвы: Саммит НАТО будет историческим по достижениям или по упущенным возможностям

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что саммит НАТО в Вильнюсе станет историческим или из-за его достижений, или из-за упущенных возможностей.

Об этом он заявил журналистам в литовском Сейме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Есть те, кто говорит, что саммит будет историческим в любом случае, вопрос только в том, будет ли он историческим из-за достижений или из-за упущенных возможностей. Есть ли такая вероятность? Она действительно существует", – сказал Ландсбергис.

Он добавил, что хочет верить, что недели, которые остались до саммита, "дадут нам как Альянсу возможность заполнить эти пробелы и продвинуться к более исторической встрече лидеров в Вильнюсе", и Украина получит четкий сигнал о перспективах членства в НАТО.

"Литва является одним из членов НАТО, всего их 31, и у нас есть политическая позиция, мы ее защищаем, мы помогаем Украине всеми инструментами и всеми силами", – подчеркнул Ландсбергис.

Он также выразил надежду, что в саммите примет участие президент Украины Владимир Зеленский и назвал его приезд важным.

Ландсбергис рассказал, что Литва во время саммита стремится осветить вызовы своей безопасности, "которые конкретно связаны с нашим географическим положением и наличием границы как с Россией, так и с Беларусью, мы хотим, чтобы это отображалось через эту призму".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на саммите в Вильнюсе не будут рассматривать вопрос формального приглашения Украины в Альянс.

В то же время посол Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко считает, что Вильнюсский саммит НАТО должен предложить определенное обязательство или гарантию будущего членства для Киева.