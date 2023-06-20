Саммит НАТО должен предложить Украине обязательства по членству - посол
Посол Украины при Североатлантическом Альянсе Наталья Галибаренко считает, что Вильнюсский саммит НАТО должен предложить определенное обязательство или гарантию будущего членства для Киева.
Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью Politico.
По словам Галибаренко, Украина на саммите Альянса хочет "получить какое-то приглашение или, по крайней мере, обязательства... рассмотреть временные рамки и модальности нашего членства" в НАТО.
Посол признала, что для многих государств-членов НАТО любое подобное обязательство "является красной линией..., потому что они считают, что это создает для них бремя". "Я могу понять этот взгляд – я не могу его поддержать", – добавила она.
Дипломат подчеркнула, что Украина понимает невозможность вступления в НАТО во время войны и поэтому не поднимает вопрос членства, но Вильнюсский саммит Альянса мог бы зафиксировать обязательство предоставить членство, например, после завершения войны России.
Галибаренко отметила, что отсутствие приглашения присоединиться к Альянсу на саммите было бы "плохим сигналом".
"(Но. – Ред.) если в Вильнюсе не будет приглашения, это не конец света. Не сегодня, но, возможно, завтра, в следующем году в Вашингтоне, кто знает?" – добавила она.
Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится также добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе, взамен критикуя решение Бухарестского саммита, которое "максимально оторвано от реальности".
Кроме того, от саммита Украина ожидает предоставления гарантий безопасности на период до членства в Альянсе, а не как альтернативу вступления.