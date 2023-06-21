Зеленский: Украина – ключевой элемент обороны Европы, и она ждет от НАТО мужества это признать

Президент Владимир Зеленский привел аргументы в пользу присоединения Украины к НАТО, отметив, что страна уже является ключевым элементом европейской обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне, сообщает Sky News.

Зеленский отметил, что Украине "удалось сделать ЕС таким единым, каким он никогда не был раньше".

По его словам, будучи частью общего рынка ЕС и находясь на пути к полноправному членству в НАТО, Украина уже является ключевой частью европейской обороны.

"Мы лишь ждем мужества союзников признать эту реальность", – сказал он.

21 июня в Лондоне стартовала международная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference).

Конференция организована Британией совместно с Украиной и будет проходить 21-22 июня. Она является продолжением ежегодных конференций по реформам в Украине, которые проходили с 2017 года.

Среди участников – ряд европейских лидеров, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.