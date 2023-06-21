Зеленський: Україна є ключовим елементом оборони Європи і чекає від НАТО мужності це визнати
Президент Володимир Зеленський навів аргументи на користь приєднання України до НАТО, зазначивши, що країна вже є ключовим елементом європейської оборони.
Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час виступу на міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні, повідомляє Sky News.
Зеленський наголосив, що Україні "вдалося зробити ЄС таким єдиним, яким він ніколи не був раніше".
За його словами, будучи частиною спільного ринку ЄС і перебуваючи на шляху до повноправного членства в НАТО, Україна вже є ключовою частиною європейської оборони.
"Ми лише чекаємо на мужність союзників визнати цю реальність", – сказав він.
21 червня у Лондоні стартувала міжнародна конференція щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference).
Конференція організована Британією спільно з Україною і проходитиме 21-22 червня. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.
Серед учасників – низка європейських лідерів, у тому числі держсекретар США Ентоні Блінкен і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.