В Лондоне начинается международная конференция по восстановлению Украины

В Лондоне в среду открывается первый день международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference).

Об этом сообщает "Европейская правда".

Конференция организована Британией совместно с Украиной и будет проходить 21-22 июня. Она является продолжением ежегодных конференций по реформам в Украине, которые проходили с 2017 года.

Прошлогодняя конференция в швейцарском Лугано, первая за время полномасштабной войны, заложила основу для дальнейших дискуссий о восстановлении Украины.

Нынешняя конференция сфокусируется на привлечении международной поддержки для обеспечения экономической и социальной стабильности в Украине и ее восстановления после причиненных войной разрушений, что будет предусматривать в том числе помощь для неотложных нужд и финансирование участия в восстановлении частных компаний.

Украинская сторона во время мероприятия расскажет о прогрессе реформ и национального плана восстановления, поделится своими оценками ситуации и видением будущего экономики после войны и тем, как партнеры из государственного и негосударственного сектора могут присоединиться к восстановлению.

Среди участников – ряд европейских лидеров, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

