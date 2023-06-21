СМИ узнали подробности нового пакета санкций ЕС против России

Новый, одиннадцатый пакет санкций Европейского Союза против России содержит, среди прочего, ограничения на импорт российской трубопроводной нефти и контроль за судами, заходящими в европейские порты.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Новый санкционный пакет, как и объявлялось, предусматривает механизм, который позволяет наказывать компании и даже страны за пределами Европейского Союза за нарушение санкций ЕС, ограничения на заход в порты ЕС для судов, которые нарушают ограничения ЕС, а также внесение в черный список более сотни лиц и компаний.

Кроме того, пакет предусматривает положение, которое не позволит Польше и Германии воспользоваться исключением по импорту нефти из России по трубопроводам – это фактически означает введение санкций против северной части нефтепровода "Дружба".

В то же время новый санкционный пакет не содержит мер в отношении российских бриллиантов, ядерного сектора России и Беларуси, что было, среди прочего, требованием Польши.

Государства-члены ЕС намерены принять 11-й пакет санкций до саммита Европейского Союза, который запланирован на конец июня.

Европейская комиссия направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ еще в начале мая. Однако послы ЕС неделями не могли прийти к согласию по предложению – это удалось сделать только 21 июня.

Основная причина задержки заключалась в том, что Греция и Венгрия протестовали против внесения Украиной некоторых из их компаний в список "спонсоров войны". Афины и Будапешт хотели, чтобы их компании были вычеркнуты из этого списка.

Пока детали того, как удалось преодолеть сопротивление двух стран, неизвестны.