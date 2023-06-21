Археологи нашли в Нидерландах свой "Стоунхендж"

Археологи обнаружили в центральной части Нидерландов 4000-летнее святилище, состоящее из рвов и курганов, которое, по их мнению, могло служить подобной цели, что и британский Стоунхендж.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, пишет "Европейская правда".

Нидерландское святилище имело размер минимум с три футбольных поля и было построено из земли и дерева. Люди, вероятно, собирались там для жертвоприношений, похорон, празднований и ритуалов.

Фото опубликовано муниципалитетом Тиля

Археологи также обнаружили подношения, в том числе скелеты животных, человеческие черепа и ценные предметы, такие как бронзовый наконечник копья, в местах, где солнце просвечивало сквозь отверстия. Об этом сообщили в муниципалитете Тиля – города, расположенного примерно в 70 км к востоку от Роттердама, где проводили раскопки.

"Самый большой курган служил солнечным календарем, подобно знаменитым камням Стоунхенджа в Англии", – говорится в заявлении муниципалитета.

"Это святилище, по-видимому, было очень важным местом, где люди отслеживали особые дни в году, выполняли ритуалы и хоронили своих умерших. Ряды столбов стояли вдоль дорожек, которые использовали для процессий", – добавили в муниципалитете.

Во время раскопок в 2017 году археологи также обнаружили на месте несколько захоронений. В одной могиле была похоронена женщина со стеклянной бусиной из Месопотамии, современного Ирака. Это самая древняя бусина, найденная в Нидерландах. Исследователи говорят: она доказывает, что люди из этой местности контактировали с другими людьми, которые жили почти в 5 тысячах километров от них.

Археологам понадобилось шесть лет, чтобы исследовать более миллиона раскопанных объектов, датированных каменным, бронзовым, железным веками, Римской империей и Средневековьем.

После завершения раскопок участок снова засыпали, чтобы можно было проводить строительные работы.

Некоторые из находок будут выставлены в местном музее в Тиле и в Национальном музее древностей Нидерландов.

Напомним, в прошлом году из-за засухи в западной части испанского региона Эстремадура в водохранилище Вальдеканьяс стал виден доисторический каменный круг на островке, который обычно под водой, названный "Испанским Стоунхенджем".