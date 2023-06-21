Молдова потребует сокращения персонала посольства России

Власти Молдовы потребуют от Москвы сократить персонал посольства РФ в Кишиневе, чтобы достичь паритета в численности дипломатов обеих стран.

Об этом в эфире телеканала Exclusiv TV заявил депутат от партии власти Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) Адриан Кэптонар, сообщает "Европейская правда".

Кэптонар заявил, что Молдова будет требовать сокращения российской миссии в Кишиневе до такого количества, которое обеспечит паритет с молдавским дипломатическим персоналом в Москве, из-за вмешательства российских властей во внутренние дела страны.

"Раньше были люди, эти грузчики, которые ежедневно ездили в Москву и приезжали с 8000 долларов или евро наличными. То есть вся эта преступная деятельность Шора (беглого олигарха, лидера запрещенной пророссийской партии "Шор". – Ред.) финансировалась из Москвы. Москва возглавляет процесс вмешательства в демократические процессы Республики Молдова", – заявил он.

По словам Кэптонара, Молдова сообщит России о решении сократить персонал диппредставительства, где будет указан срок, до которого дипломаты должны уехать из страны.

"Пусть это будет приличный, справедливый срок, месяц, например, в течение которого они сами решают, кто выезжает, а кто остается. После чего в конкретную дату, заранее объявленную, решение вступит в силу", – пояснил депутат.

Он, однако, не смог назвать конкретных сроков, когда такое решение будет принято, но заверил, что Министерство иностранных дел Молдовы уже над ним работает.

Отметим, что в посольстве России в Молдове сейчас работает около 150 человек, среди них 40 дипломатов, столько же технического персонала, а остальные – члены семей. Зато Молдова имеет только шесть дипломатов в Москве.

Напомним, Конституционный суд Молдовы в понедельник, 19 июня, признал неконституционной деятельность пророссийской партии "Шор".

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