Укр Рус Eng

Молдова потребует сокращения персонала посольства России

Среда, 21 июня 2023, 17:53

Власти Молдовы потребуют от Москвы сократить персонал посольства РФ в Кишиневе, чтобы достичь паритета в численности дипломатов обеих стран.

Об этом в эфире телеканала Exclusiv TV заявил депутат от партии власти Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) Адриан Кэптонар, сообщает "Европейская правда".

Кэптонар заявил, что Молдова будет требовать сокращения российской миссии в Кишиневе до такого количества, которое обеспечит паритет с молдавским дипломатическим персоналом в Москве, из-за вмешательства российских властей во внутренние дела страны.

"Раньше были люди, эти грузчики, которые ежедневно ездили в Москву и приезжали с 8000 долларов или евро наличными. То есть вся эта преступная деятельность Шора (беглого олигарха, лидера запрещенной пророссийской партии "Шор". – Ред.) финансировалась из Москвы. Москва возглавляет процесс вмешательства в демократические процессы Республики Молдова", – заявил он.

По словам Кэптонара, Молдова сообщит России о решении сократить персонал диппредставительства, где будет указан срок, до которого дипломаты должны уехать из страны.

Кишинев высылает дипломата РФ после падения российской ракеты на территорию Молдовы

"Пусть это будет приличный, справедливый срок, месяц, например, в течение которого они сами решают, кто выезжает, а кто остается. После чего в конкретную дату, заранее объявленную, решение вступит в силу", – пояснил депутат.

Он, однако, не смог назвать конкретных сроков, когда такое решение будет принято, но заверил, что Министерство иностранных дел Молдовы уже над ним работает.

Отметим, что в посольстве России в Молдове сейчас работает около 150 человек, среди них 40 дипломатов, столько же технического персонала, а остальные – члены семей. Зато Молдова имеет только шесть дипломатов в Москве.

Напомним, Конституционный суд Молдовы в понедельник, 19 июня, признал неконституционной деятельность пророссийской партии "Шор".

Читайте также: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова Россия