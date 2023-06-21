Молдова вимагатиме скорочення персоналу посольства Росії

Влада Молдови вимагатиме від Москви скоротити персонал посольства РФ в Кишиневі, аби досягти паритету в чисельності дипломатів обох країн.

Про це в ефірі телеканалу Exclusiv TV заявив депутат від партії влади Молдови "Дія і солідарність" (PAS) Адріан Кептонар, повідомляє "Європейська правда".

Кептонар заявив, що Молдова вимагатиме скорочення російської місії в Кишиневі до такої кількості, яка забезпечить паритет із молдовським дипломатичним персоналом в Москві, через втручання російської влади у внутрішні справи країни.

"Раніше були люди, ці вантажники, які щодня їздили до Москви і приїжджали з 8000 доларів або євро готівкою. Тобто вся ця злочинна діяльність Шора (олігарха-втікача, лідера забороненої проросійської партії "Шор". – Ред.) фінансувалася з Москви. Москва очолює процес втручання в демократичні процеси Республіки Молдова", – заявив він.

За словами Кептонара, Молдова повідомить Росії про рішення скоротити персонал диппредставництва, де буде вказаний термін, до якого дипломати мають виїхати з країни.

"Нехай це буде пристойний, справедливий термін, місяць, наприклад, протягом якого вони самі вирішують, хто виїжджає, а хто залишається. Після чого в конкретну дату, заздалегідь оголошену, рішення набуде чинності", – пояснив депутат.

Він, однак, не зміг назвати конкретних термінів, коли таке рішення буде ухвалене, але запевнив, що Міністерство закордонних справ Молдови вже над ним працює.

Зазначимо, що в посольстві Росії в Молдові наразі працює близько 150 людей, серед них 40 дипломатів, стільки ж технічного персоналу, а решта – члени сімей. Натомість Молдова має лише шість дипломатів у Москві.

Нагадаємо, Конституційний суд Молдови у понеділок, 19 червня, визнав неконституційною діяльність проросійської партії "Шор".

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