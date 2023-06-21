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На севере Парижа произошел взрыв, четыре человека тяжело ранены

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Среда, 21 июня 2023, 19:03

В пятом округе Парижа, что в северной части города, в среду днем произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В результате взрыва фасад одного из зданий обвалился на тротуар. Свидетели сняли густой столб дыма, который поднимался вверх.

На месте происшествия работала пожарная бригада, а также правоохранители, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, их в критическом состоянии госпитализировали.

Первый заместитель главы пятого округа Парижа Эдуард Сивель сообщил, что причиной взрыва стала утечка газа.

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