На севере Парижа произошел взрыв, четыре человека тяжело ранены

В пятом округе Парижа, что в северной части города, в среду днем произошел взрыв, в результате которого есть пострадавшие.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В результате взрыва фасад одного из зданий обвалился на тротуар. Свидетели сняли густой столб дыма, который поднимался вверх.

vidéo de l'explosion rapportée dans le 5ème arrondissement de Paris

Plusieurs immeubles étaient touché #Paris pic.twitter.com/0AQwBoILsm — Alertesinfos (@AIertesinfos) June 21, 2023

На месте происшествия работала пожарная бригада, а также правоохранители, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

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🔸️ Photos des dégâts suite à l'explosion dans le 5ème arrondissement de Paris. Le bâtiment de la Paris American Academy a été sérieusement endommagé. pic.twitter.com/6xTTb7W4N8 — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) June 21, 2023

По предварительным данным, пострадали четыре человека, их в критическом состоянии госпитализировали.

Первый заместитель главы пятого округа Парижа Эдуард Сивель сообщил, что причиной взрыва стала утечка газа.