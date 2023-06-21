Комитет Палаты представителей США призвал Байдена предоставить ATACMS Украине

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал двухпартийную резолюцию H.Res. 488 с призывом к администрации Байдена о немедленном предоставлении Украине ракет ATACMS.

Как сообщает "Европейская правда", заседание комитета состоялось в среду.

Председатель комитета, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, заявил в этой связи, что ракеты ATAСMS являются критически важными для успеха контрнаступления Украины. "ATACMS имеют радиус действия до 190 миль (более 300 км. – Ред.), что позволяет украинским силам наносить удары по территориям, которые удерживают россияне", – сказал Маккол.

ATACMS также могут быть использованы для ударов по иранским дронам в Крыму, добавил он.

Маккол подчеркнул, что опасения администрации Байдена относительно эскалации ситуации в связи с применением ATACMS являются неоправданными. "Украина обещала не использовать их для ударов по территории России", – сказал конгрессмен, напомнив, что Британия уже предоставила Украине ракеты Storm Shadow примерно такой же дальности.

Двухпартийное утверждение в комитете позволяет вынести резолюцию на голосование в Палате представителей. Резолюцию также должны согласовать и в Сенате.

Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена объясняет украинской стороне нежелание передавать ракеты большей дальности ATACMS тем, что в таком случае их может остаться слишком мало в запасах американской армии.