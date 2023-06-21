Комітет Палати представників США закликав Байдена надати ATACMS Україні
Комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS.
Як повідомляє "Європейська правда", засідання комітету відбулося в середу.
Голова комітету, конгресмен-республіканець Майкл Маккол, заявив у своєму виступі, що ракети ATAСMS є критично важливими для успіху контрнаступу України. "ATACMS мають радіус дії до 190 миль (понад 300 км. – Ред.), що дозволяє українським силам завдавати ударів по територіях, які утримують росіяни", – сказав Маккол.
ATACMS також можуть бути використані для ударів по іранських дронах у Криму, додав він.
Маккол підкреслив, що побоювання адміністрації Байдена щодо ескалації ситуації у зв’язку зі застосуванням ATACMS є невиправданими. "Україна обіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії", – сказав конгресмен, нагадавши, що Британія вже надала Україні ракети Storm Shadow приблизно такої ж дальності.
Двопартійне затвердження у комітеті дозволяє винести резолюцію на голосування в Палаті представників. Резолюцію також мають погодити і в Сенаті.
Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.
Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.