Шольц пообещал усиливать армию Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул решимость правительства защищать свою страну и Европу.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил, выступая с правительственным заявлением в немецком Бундестаге, сообщает DW.

"Мы делаем все, что необходимо для защиты безопасности нашей страны от любой угрозы", – сказал он,

По словам Шольца, Германия в рамках НАТО намерена особенно сильно заботиться о безопасности восточноевропейских стран Североатлантического альянса.

Он также добавил, что доволен прогрессом в деле запланированного создания общеевропейской системы ПВО.

Шольц пообещал масштабно и стало усиливать вооруженные силы страны, учитывая "кардинальное изменение ситуации с безопасностью в Европе",

Бундесвер по его словам, должен стать "гарантом неядерной обороны в Европе".

Шольц сказал, что с 2024 года Германия будет выполнять предписание НАТО о выделении на оборону не менее 2% своего ВВП.

"Правительство прилагает усилия к тому, чтобы Бундесвер, наконец, получил ту технику, в которой он нуждается", – подчеркнул Шольц, отметив, что этому способствует и созданный вскоре после начала войны России против Украины специальный фонд для закупки вооружений на сумму в 100 миллиардов евро.

Напомним, после месяцев переговоров федеральное правительство впервые приняло стратегию национальной безопасности Германии.

Федеральное правительство формулирует в стратегии ряд целей: Германия должна достичь двухпроцентного показателя НАТО "в среднем за несколько лет"; должна быть усилена борьба со шпионажем, диверсиями и киберзащита; оборонные технологии должны быть усилены на европейском уровне; правила контроля за экспортом вооружений должны быть гармонизированы в рамках ЕС.