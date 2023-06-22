Шольц пообіцяв посилювати армію Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив рішучість уряду захищати свою країну і Європу.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив виступаючи з урядовою заявою в німецькому бундестазі, повідомляє DW.

"Ми робимо все, що необхідно для захисту безпеки нашої країни від будь-якої загрози", – сказав він,

За словами Шольца, Німеччина в рамках НАТО має намір особливо сильно дбати про безпеку східноєвропейських країн Північноатлантичного альянсу.

Він також додав, що задоволений прогресом у справі запланованого створення загальноєвропейської системи ППО.

Шольц пообіцяв масштабно і стало посилювати збройні сили країни, враховуючи "кардинальну зміну ситуації з безпекою в Європі",

Бундесвер за його словами, має стати "гарантом неядерної оборони в Європі".

Шольц сказав, що з 2024 року Німеччина виконуватиме припис НАТО про виділення на оборону щонайменше 2% свого ВВП.

"Уряд докладає зусиль до того, щоб Бундесвер, нарешті, отримав ту техніку, якої він потребує", – наголосив Шольц, зазначивши, що цьому сприяє і створений незабаром після початку війни Росії проти України спеціальний фонд для закупівлі озброєнь на суму в 100 мільярдів євро.

Нагадаємо, після місяців переговорів федеральний уряд вперше ухвалив стратегію національної безпеки Німеччини.

Федеральний уряд формулює в стратегії низку цілей: Німеччина має досягти двовідсоткового показника НАТО "в середньому за кілька років"; має бути посилена боротьба зі шпигунством, диверсіями та кіберзахист; оборонні технології мають бути посилені на європейському рівні; правила контролю за експортом озброєнь мають бути гармонізовані в рамках ЄС.