IFC объявила о многомиллионном финансировании в поддержку украинского частного сектора

На Лондонской конференции по восстановлению Международная финансовая корпорация (IFC) и ее партнеры объявили о подписании ряда новых соглашений, которые оказывают финансовую и консультативную поддержку частному сектору Украины в условиях российского вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении IFC.

Эти соглашения поддерживают начатую в прошлом году программу IFC "Экономическая поддержка Украины" (ERA) стоимостью 2 миллиарда долларов, которая включает финансирование с собственного счета IFC, а также гарантии, льготные кредиты и гранты от правительств стран-доноров. Подписанные соглашения также знаменуют первые финансовые взносы Великобритании и США в программу.

По оценкам МФК, частный сектор Украины может внести около 140 миллиардов долларов на нужды восстановления страны в течение следующих 10 лет – это треть потребностей в реконструкции и восстановлении, определенных в Оперативной оценке убытков и потребностей.

В дополнение к финансированию восстановления, частный сектор нуждается в поддержке сейчас, чтобы продолжать предоставлять рабочие места, товары и услуги, а также налоговые и экспортные поступления, отметили в IFC.

С целью поддержки трансграничной торговли Украины Британское агентство международных инвестиций (BII), Международная корпорация финансирования развития США (DFC) и Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) договорились о распределении рисков, связанных с торговым финансированием IFC.

BII и DFC намерены предоставить $25 млн и $50 млн, соответственно, для поддержки торговых потоков критически важных товаров, включая продукты питания. Кроме того, MIGA одобрило выделение $20 млн на поддержку гарантий торгового финансирования в рамках совместного пакета IFC и MIGA. Это увеличит возможности Глобальной программы торгового финансирования IFC в Украине с $200 млн до почти $300 млн.

Благодаря этой поддержке IFC и ее партнеры смогут способствовать увеличению объемов импорта и экспорта на сумму до 1 миллиарда долларов США в течение следующих трех лет.

Великобритания согласилась выделить 30 миллионов долларов США на программу IFC ERA для поддержки энергетической безопасности в условиях вторжения России в Украину. Ожидается, что финансирование со стороны Великобритании позволит мобилизовать дополнительные $100 млн инвестиций для поддержки возобновляемой энергетики и энергоэффективности в Украине.

Также IFC и Европейская комиссия объявили о партнерстве, направленном на снижение рисков и обеспечение финансирования малых предприятий со стороны украинских финансовых учреждений на сумму до 200 млн евро, с акцентом на агробизнес и предприятия, принадлежащие женщинам.

"Вместе мы можем сделать гораздо больше для Украины и ее частного сектора", – сказал Махтар Диоп, управляющий директор IFC.

"Восстановление Украины будет стоить гораздо больше, чем правительство и доноры могут собрать в одиночку. Частный сектор может сыграть в этом ключевую роль. Украинский бизнес также испытывает острую нехватку финансирования и нуждается в немедленной помощи, чтобы удержать экономику на плаву. Я приветствую поддержку наших партнеров и призываю других присоединиться к нам", – добавил он.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что 400 международных компаний присоединились к "коалиции инвестиций" в Украину.