Шмыгаль: 400 международных компаний присоединились к "коалиции инвестиций" в Украину

Украина формирует международную коалицию для инвестиций в Украину "Ukraine business compact".

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции по результатам международной конференции по восстановлению Украины "Ukraine Recovery".

По его словам, в коалицию для инвестиций в Украину "Ukraine business compact" уже присоединились 400 международных компаний.

Для того чтобы бизнес увереннее чувствовал себя в Украине, правительство планирует перезапустить рынок страхования.

"Мы понимаем, что для восстановления частных инвестиций нам необходимо создать действующий и эффективный инструмент страхования военных рисков. Вместе с ЕС, Норвегией, Швейцарией и ЕБРР мы подписали соглашение о совместной работе в этом направлении. Мы перезапустим рынок страхования", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что у Украины уже есть победа на этом пути.

"Многостороннее агентство по гарантиям и инвестициям MIGA [Multilateral Investment Guarantee Agency] группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине. И соответствующее соглашение было подписано с немецким банковским холдингом ProCredit", – отметил глава украинского правительства.

Во время конференции украинская делегация, по словам премьера, все время подчеркивала, что частный бизнес, частный сектор будет в центре восстановления.

"Мы предлагаем перспективные отрасли для инвестиций. Мы предлагаем конкретные проекты и сотрудничество. Во время конференции подписали ряд соглашений в различных сферах. Это очень перспективные направления, когда международные компании будут заходить на рынок Украины. И очень важно, что будут иметь сразу украинских партнеров на входе", – добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, Франция создает страховой механизм для инвесторов, чтобы поощрить их работать в Украине.