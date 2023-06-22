Грузия неожиданно отложила закон о "деолигархизации" под давлением ЕС

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" решила отложить принятие законопроекта о "деолигархизации", что является одной из рекомендаций Европейского Союза для получения статуса кандидата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что с просьбой не принимать закон о "деолигархизации" к власти обратился Брюссель, в частности председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В связи с этим, по словам Кобахидзе, принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении, откладывается до декабря. Грузинские власти ожидают, что к тому времени ЕС вообще снимет соответствующую рекомендацию.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала власти Грузии не принимать законопроект "О деолигархизации", посоветовав вместо этого сосредоточиться на усилении честной конкуренции, борьбе с коррупцией на высшем уровне, независимости судов и плюрализме СМИ.

Несмотря на это, уже после заключения грузинский парламент проголосовал за законопроект во втором чтении.

"Деолигархизация" – одна из двенадцати рекомендаций Европейской комиссии для получения Грузией статуса кандидата на членство в ЕС.

В промежуточном заключении по Грузии, опубликованном в четверг, Еврокомиссия констатировала, что три требования выполнены, по семи – достигнут "определенный прогресс", по одному – "ограниченный прогресс" и по еще одному, а именно плюрализму средств массовой информации, – "никакого прогресса".