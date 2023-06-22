Мэр Будапешта написал письмо Тейлор Свифт: просит приехать с концертом
Четверг, 22 июня 2023, 23:03
Мэр венгерской столицы Гергей Карачонь публично обратился к популярной американской певице Тейлор Свифт с просьбой приехать с концертом в рамках своего всемирного турне Eras Tour.
Об этом Карачонь написал в Instagram, сообщает "Европейская правда".
"Хотя в программу тура Eras Tour пока не входит Будапешт, я знаю, что многие из вас любят этот город, поэтому я сделаю все возможное, чтобы она (Тейлор Свифт. – Ред.) приехала к нам в гости. Будем надеяться на лучшее!", – написал мэр Будапешта.
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К сообщению Карачонь прикрепил фото письма, направленного Тейлор Свифт, но его непосредственного текста не опубликовал.
Накануне, 20 июня, стал известен график европейской части Eras Tour, который в странах Центрально-Восточной Европы охватит только Варшаву, а также Вену.
33-летняя Тейлор Свифт считается одной из самых успешных современных исполнительниц. Eras Tour, который начался в марте и продлится до августа 2024 года, является последним турне, посвященным продвижению всех десяти альбомов певицы.
Кроме мэра Будапешта, с просьбой посетить в рамках Eras Tour Тейлор Свифт обратился президент Чили Габриэль Борич.