Мэр Будапешта написал письмо Тейлор Свифт: просит приехать с концертом

Мэр венгерской столицы Гергей Карачонь публично обратился к популярной американской певице Тейлор Свифт с просьбой приехать с концертом в рамках своего всемирного турне Eras Tour.

Об этом Карачонь написал в Instagram, сообщает "Европейская правда".

"Хотя в программу тура Eras Tour пока не входит Будапешт, я знаю, что многие из вас любят этот город, поэтому я сделаю все возможное, чтобы она (Тейлор Свифт. – Ред.) приехала к нам в гости. Будем надеяться на лучшее!", – написал мэр Будапешта.

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К сообщению Карачонь прикрепил фото письма, направленного Тейлор Свифт, но его непосредственного текста не опубликовал.

Накануне, 20 июня, стал известен график европейской части Eras Tour, который в странах Центрально-Восточной Европы охватит только Варшаву, а также Вену.

33-летняя Тейлор Свифт считается одной из самых успешных современных исполнительниц. Eras Tour, который начался в марте и продлится до августа 2024 года, является последним турне, посвященным продвижению всех десяти альбомов певицы.

Кроме мэра Будапешта, с просьбой посетить в рамках Eras Tour Тейлор Свифт обратился президент Чили Габриэль Борич.