Мер Будапешта написав листа Тейлор Свіфт: просить приїхати з концертом

Мер угорської столиці Гергей Карачонь публічно звернувся до популярної американської співачки Тейлор Свіфт із проханням приїхати з концертом у межах свого всесвітнього турне Eras Tour.

Про це Карачонь написав в Instagram, повідомляє "Європейська правда".

"Хоча в програму туру Eras Tour наразі не входить Будапешт, я знаю, що багато хто з вас любить це місто, тому я зроблю все можливе, щоб вона (Тейлор Свіфт. – Ред.) приїхала до нас в гості. Будемо сподіватися на краще!", – написав мер Будапешта.

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До допису Карачонь прикріпив фото листа, направленого Тейлор Свіфт, але його безпосереднього тексту не опублікував.

Напередодні, 20 червня, став відомий графік європейської частини Eras Tour, який у країнах Центрально-Східної Європи охопить лише Варшаву, а також Відень.

33-річна Тейлор Свіфт вважається однією з найбільш успішних сучасних виконавиць. Eras Tour, який розпочався у березні й триватиме до серпня 2024 року, є останнім турне, присвяченим промотуванню всіх десяти альбомів співачки.

Окрім мера Будапешта, з проханням завітати в межах Eras Tour до Тейлор Свіфт звернувся президент Чилі Габрієль Борич.