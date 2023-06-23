Блинкен обсудил с генсеком ООН будущее "зерновой сделки" на фоне угроз РФ выйти из нее

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили последние угрозы России не продолжать участие в Черноморской зерновой инициативе.

Об этом сообщил Госдеп США, пишет "Европейская правда".

Блинкен и Гутерриш обсудили последние заявления российских чиновников о том, что РФ может не продолжить участие в Черноморской зерновой инициативе до 17 июня.

Чиновники "согласились с важностью Черноморской зерновой инициативы для глобальной продовольственной безопасности и с тем, что ее приостановление будет иметь негативное влияние на импортеров продовольствия, в частности в развивающихся странах", – отмечают в коммюнике.

Напомним, в середине мая, несмотря на угрозы России выйти из соглашения, Черноморскую зерновую инициативу все же продлили еще на два месяца.

Впоследствии стало известно, что Киев может разрешить транзит российского аммиака через украинскую территорию, если получит гарантии от России и ООН, что Черноморская зерновая инициатива будет работать без помех.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в невыполнении российских требований в рамках Черноморской зерновой инициативы и заявил, что Москва обдумывает выход из нее.

В МИД Украины считают, что Россия, скорее всего, выйдет из Черноморской зерновой инициативы в июле.