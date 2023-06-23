Блінкен обговорив з генсеком ООН майбутнє "зернової угоди" на тлі погроз РФ вийти з неї

Державний секретар США Ентоні Блінкен та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорили останні погрози Росії не продовжувати участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

Про це повідомив Держдеп США, пише "Європейська правда".

Блінкен і Гутерріш обговорили останні заяви російських посадовців про те, що РФ може не продовжити участь у Чорноморській зерновій ініціативі до 17 червня.

Посадовці "погодилися з важливістю Чорноморської зернової ініціативи для глобальної продовольчої безпеки та з тим, що її призупинення буде мати негативний вплив на імпортерів продовольства, зокрема у країнах що розвиваються", – зазначають у комюніке.

Нагадаємо, в середині травня, незважаючи на погрози Росії вийти з угоди, Чорноморську зернову ініціативу все ж продовжили ще на два місяці.

Згодом стало відомо, що Київ може дозволити транзит російського аміаку через українську територію, якщо отримає гарантії від Росії та ООН, що Чорноморська зернова ініціатива працюватиме без перешкод.

Минулого тижня президент Росії Владімір Путін звинуватив країни Заходу у невиконанні російських вимог у межах Чорноморської зернової ініціативи й заявив, що Москва обмірковує вихід із неї.

В МЗС України вважають, що Росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні.