В МИД на 99,9% уверены, что РФ выйдет из "зерновой сделки" в июле

В МИД считают, что Россия, скорее всего, выйдет из Черноморской зерновой инициативы в июле.

Об этом посол МИД по особым поручениям, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева, написала в Telegram, сообщает "Европейская правда".

По мнению Трофимцевой, основными факторами для этого являются победа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах и завершение строительства терминала для экспорта аммиака из РФ.

"Это означает, что аммиакопровод Тольятти-Одесса (он использовался для транспортировки российского аммиака через Украину до полномасштабного вторжения. – Ред.) уже и не так важен", – написала Трофимцева.

Она также отметила, что, по информации Мининфраструктуры, они "имеют план Б", однако она его еще не видела.

Напоминаем, президент России Владимир Путин во вторник обвинил страны Запада в невыполнении российских требований в рамках Черноморской зерновой инициативы и заявил, что Москва обдумывает выход из нее.

Напомним, в середине мая, несмотря на угрозы России выйти из соглашения, Черноморская зерновая инициатива была продлена еще на два месяца.

Впоследствии стало известно, что Киев может разрешить транзит российского аммиака через украинскую территорию, если получит гарантии от России и ООН, что Черноморская зерновая инициатива будет работать без помех.