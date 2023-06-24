Премьер Италии заявила о "хаосе" в РФ из-за мятежа Пригожина

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прокомментировала ситуацию в России, где Евгений Пригожин вместе со своей "группой Вагнера" устроили вооруженный мятеж в РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила во время визита в Австрию, сообщает ANSA.

"Ситуация хаоса внутри России...несколько не совпадает с пропагандой, которая распространяется в последние месяцы", – отметила Мелони в совместном заявлении с канцлером Австрии Карлом Не[аммером.

Премьер добавила, что в Италии внимательно следят за развитием ситуации в России.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

Лидеры ряда европейских стран заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в РФ.