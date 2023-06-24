Прем'єрка Італії заявила про "хаос" в РФ через заколот Пригожина
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні прокоментувала ситуацію в Росію, де Євгеній Пригожин разом із своєю "групою Вагнера" влаштували збройний заколот в РФ.
Як пише "Європейська правда", про це вона заявила під час візиту до Австрії, повідомляє ANSA.
"Ситуація хаосу всередині Росії... дещо не співпадає з пропагандою, яка поширюється в останні місяці", – зазначила Мелоні у спільній заяві із канцлером Австрії Карлом Негаммером.
Прем’єрка додала, що в Італії уважно стежать за розвитком ситуації в Росії.
Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.
Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.
Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.