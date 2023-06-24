Укр Рус Eng

Прем'єрка Італії заявила про "хаос" в РФ через заколот Пригожина

Субота, 24 червня 2023, 18:46

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні прокоментувала ситуацію в Росію, де Євгеній Пригожин разом із своєю "групою Вагнера" влаштували збройний заколот в РФ.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила під час візиту до Австрії, повідомляє ANSA.

"Ситуація хаосу всередині Росії... дещо не співпадає з пропагандою, яка поширюється в останні місяці", – зазначила Мелоні у спільній заяві із канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Прем’єрка додала, що в Італії уважно стежать за розвитком ситуації в Росії.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот. 

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Росія