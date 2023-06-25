Глава МИД Германии отложила визит в Южную Африку из-за попытки мятежа в России

Министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок перенесла на день визит в Южно-Африканскую Республику в связи с событиями в России, где главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин совершил попытку мятежа.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, немецкий МИД объявил в субботу.

Бербок отложила запланированный отъезд в ЮАР на один день, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник утром "в связи с последними событиями в России", пояснили в ведомстве.

В связи с этим Бербок планирует вылететь в Южную Африку в понедельник во второй половине дня, а запланированные на это время встречи в Кейптауне отменены.

Бербок планировала посетить в городе компанию, которая является частью центра вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансируемого Германией. Она призвана способствовать расширению производства вакцин на африканском континенте.

Планируется, что глава МИД ФРГ будет председательствовать на заседании двусторонней немецко-южноафриканской комиссии с южноафриканской коллегой Наледи Пандор в Претории во вторник. Среди тем обсуждений, как ранее объявлялось, должны быть отношения Претории и России, а также полномасштабная война в Украине.

Официально ЮАР объявила о своем нейтралитете в контексте войны в Украине. Президент Сирил Рамафоса недавно посетил Россию и Украину с африканской делегацией с целью посреднических усилий.

Тем временем саммит стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, запланирован на 22-24 августа в Южно-Африканской Республике.

Ранее президент ЮАР Рамафоса заявил, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС в августе несмотря на то, что страна обязана арестовать его и выдать Международному уголовному суду.

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