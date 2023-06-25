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Глава МИД Германии отложила визит в Южную Африку из-за попытки мятежа в России

Воскресенье, 25 июня 2023, 08:53

Министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок перенесла на день визит в Южно-Африканскую Республику в связи с событиями в России, где главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин совершил попытку мятежа.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, немецкий МИД объявил в субботу.

Бербок отложила запланированный отъезд в ЮАР на один день, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник утром "в связи с последними событиями в России", пояснили в ведомстве.

В связи с этим Бербок планирует вылететь в Южную Африку в понедельник во второй половине дня, а запланированные на это время встречи в Кейптауне отменены.

Бербок планировала посетить в городе компанию, которая является частью центра вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансируемого Германией. Она призвана способствовать расширению производства вакцин на африканском континенте.

Война в Украине станет главной темой переговоров главы МИД Германии в ЮАР

Планируется, что глава МИД ФРГ будет председательствовать на заседании двусторонней немецко-южноафриканской комиссии с южноафриканской коллегой Наледи Пандор в Претории во вторник. Среди тем обсуждений, как ранее объявлялось, должны быть отношения Претории и России, а также полномасштабная война в Украине.

Официально ЮАР объявила о своем нейтралитете в контексте войны в Украине. Президент Сирил Рамафоса недавно посетил Россию и Украину с африканской делегацией с целью посреднических усилий.

Тем временем саммит стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, запланирован на 22-24 августа в Южно-Африканской Республике.

Ранее президент ЮАР Рамафоса заявил, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС в августе несмотря на то, что страна обязана арестовать его и выдать Международному уголовному суду.

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