Очільниця МЗС Німеччини відклала візит у Південну Африку через спробу заколоту в Росії

Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок перенесла на день візит до Південно-Африканської Республіки у зв’язку з подіями в Росії, де ватажок приватної військової компанії "Вагнера" Євгеній Пригожин здійснив спробу заколоту.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, німецьке МЗС оголосило в суботу.

Бербок відклала запланований від'їзд до ПАР на один день, щоб узяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок вранці "у зв'язку з останніми подіями в Росії", пояснили у відомстві.

У зв’язку з цим Бербок планує вилетіти до Південної Африки в понеділок у другій половині дня, а заплановані на цей час зустрічі в Кейптауні скасовані.

Бербок планувала відвідати в місті компанію, яка є частиною центру вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що фінансується Німеччиною. Вона покликана сприяти розширенню виробництва вакцин на африканському континенті.

Планується, що очільниця МЗС ФРН головуватиме на засіданні двосторонньої німецько-південноафриканської комісії з південноафриканською колегою Наледі Пандор у Преторії у вівторок. Серед тем обговорень, як раніше оголошувалось, мають бути відносини Преторії та Росії, а також повномасштабна війна в Україні.

Офіційно ПАР оголосила про свій нейтралітет у контексті війни в Україні. Президент Сиріл Рамафоса нещодавно відвідав Росію та Україну з африканською делегацією з метою посередницьких зусиль.

Тим часом саміт країн БРІКС, куди входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, запланований на 22-24 серпня в Південно-Африканській Республіці.

Раніше президент ПАР Рамафоса заявив, що очікує на участь Владіміра Путіна на саміті БРІКС у серпні попри те, що країна зобов’язана арештувати його й видати Міжнародному кримінальному суду.

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