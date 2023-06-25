Британские истребители за 21 день перехватили 21 военный самолет РФ у границ НАТО

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании за последние три недели перехватили 21 российский самолет вблизи воздушного пространства НАТО во время миссии в Эстонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

По данным британского оборонного ведомства, среди российских самолетов – боевые, транспортные или самолеты для сбора информации, а также дальние бомбардировщики Ту-22М.

"Эти перехваты являются строгим напоминанием о ценности коллективной обороны и сдерживания, которое обеспечивает НАТО", – сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Королевские военно-воздушные силы работали вместе с нашими союзниками в течение последних трех недель над обеспечением защиты стран-членов и наших стран-партнеров, и они могут быть уверены в нашей постоянной поддержке усиления европейской безопасности вместе с теми, кто разделяет наши ценности", – добавил он.

Развернутые на базе Эмари в Эстонии с марта в рамках британского вклада в миссии НАТО, британские Typhoon поднимаются в воздух для наблюдения за российскими самолетами, когда те не выходят на связь с авиадиспетчерскими службами, представляя, таким образом, угрозу авиационной безопасности, сообщает Министерство обороны Великобритании.

Британские самолеты должны оставаться в Эстонии до августа, когда их сменят самолеты испанской армии.

Во время пребывания в Эстонии Королевские ВВС также приняли участие в нескольких крупных учениях, одно из которых Лондон назвал важнейшими воздушными учениями НАТО со времен окончания холодной войны.

Эта демонстрация силы и единства перед лицом потенциальных угроз со стороны России, в разгар войны в Украине, была описана ее организаторами как крупнейшие воздушные учения в истории Альянса, в которых приняли участие 250 военных самолетов из 25 стран-членов и партнеров НАТО, включая Японию и Швецию, страну-кандидата на членство.