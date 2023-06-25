Председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон, субботние события показали, что не так уж и много нужно, чтобы встряхнуть Россию изнутри и повлиять на ее решения.

Об этом он сказал в интервью Vikerraadio в воскресенье утром, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Я не видел такой цепи событий в течение очень долгого времени. Как сказал Путин в своем субботнем утреннем обращении, ситуацию можно сравнить с 1917 годом. Однозначный вывод о том, почему и как это произошло, трудно сделать даже сегодня утром", – сказал Михкельсон.

Переезд главаря группы "Вагнера" Евгения Пригожина в Беларусь – это не просто вопрос желания Александра Лукашенко, поскольку белорусский авторитарный лидер не является суверенным главой государства, отметил Михкельсон. "Время покажет, почему и по чьей просьбе он это сделал, и каким будет результат", – добавил он.

"Сегодня утром можно сказать, что авторитет власти в России сохранен, но в то же время стало понятно, что эту власть можно пошатнуть достаточно простыми средствами", – сказал Михкельсон.

По его словам, неизвестно, кто помог колоннам Пригожина и "Вагнера" так логистически грамотно двигаться и дойти до определенной точки, где было достигнуто соглашение. "Всему миру было показано, что власть Путина не железная, ее можно пошатнуть изнутри", – отметил Михкельсон.

"Наивно было бы думать, что это приведет к какому-то демократическому становлению России. Однако вчерашний день показал, что не так уж много нужно, чтобы встряхнуть Россию изнутри и повлиять на ее решения", – добавил Михкельсон.

Утром 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.

В субботу вечером в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, он "уйдет в Беларусь".