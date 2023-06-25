Всьому світу показали, що влада Путіна не непорушна – естонський топ-депутат

Голова комісії парламенту Естонії у закордонних справах Марко Міхкельсон, суботні події показали, що не так вже й багато потрібно, щоб струсити Росію зсередини і вплинути на її рішення.

Про це він сказав в інтерв'ю Vikerraadio в неділю вранці, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Я не бачив такого ланцюга подій протягом дуже довгого часу. Як сказав Путін у своєму суботньому ранковому зверненні, ситуацію можна порівняти з 1917 роком. Однозначний висновок про те, чому і як це сталося, важко зробити навіть сьогодні вранці", – сказав Міхкельсон.

Переїзд ватажка групи "Вагнера" Євгенія Пригожина до Білорусі – це не просто питання бажання Александра Лукашенка, оскільки білоруський авторитарний лідер не є суверенним главою держави, зазначив Міхкельсон. "Час покаже, чому і на чиє прохання він це зробив, і яким буде результат", – додав він.

"Сьогодні вранці можна сказати, що авторитет влади в Росії збережено, але водночас стало зрозуміло, що цю владу можна похитнути досить простими засобами", – сказав Міхкельсон.

За його словами, невідомо, хто допоміг колонам Пригожина і "Вагнера" так логістично грамотно рухатися і дійти до певної точки, де було досягнуто угоди. "Усьому світу було показано, що влада Путіна не залізна, її можна похитнути зсередини", – зазначив Міхкельсон.

"Наївно було б думати, що це призведе до якогось демократичного становлення Росії. Однак учорашній день показав, що не так уже й багато потрібно, щоб струсити Росію зсередини і вплинути на її рішення", – додав Міхкельсон.

Зранку 24 червня глава ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.

У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Александр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков пізніше заявив, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, він "піде в Білорусь".