Из России на территорию Эстонии попали 11 нелегалов

В ночь на воскресенье, 25 июня, восемь взрослых нелегалов и трое детей пересекли границу Эстонии с территории российской Псковской области.

Об этом Postimees сообщили в Департаменте полиции и пограничной охраны, пишет "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, 11 граждан Афганистана, которые незаконно пересекли границу, были задержаны в волости Сетомаа Вируского уезда.

Всех их обнаружили в пограничной зоне около пяти утра в воскресенье, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Оперативный руководитель Лиунаской префектуры Оттомар Вирк уточнил, что пограничники Эстонии обнаружили и задержали этих людей при пересечении линии контроля.

"Во время дополнительной проверки других незаконных пересечений границы или следов попыток пересечения границы обнаружено не было", – отметил Вирк.

Как граждане Афганистана достигли пограничной зоны, почему они прибыли именно в Эстонию и какой была конечная точка их маршрута, выясняется.

Стоит также отметить, что с лета 2021 года режим Александра Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют лиц, которые помогают мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.