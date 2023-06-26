В Грузию едут представители ЕС, Вашингтона и Лондона: будут говорить о санкциях

В Грузию прибывает специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, а также уполномоченные должностные лица Госдепа США и МИД Великобритании.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

О'Салливан прибудет в Грузию 26 июня, чтобы обсудить вопросы контроля над соблюдением международных санкций.

В составе делегации также руководитель офиса по координации санкций Госдепа США посол Джим О'Брайен и представитель МИД Великобритании Кумар Айер.

Запланированы встречи с премьером Ираклием Гарибашвили и министрами иностранных дел, экономики, финансов, руководством Национального банка Грузии и прокуратуры.

"Цель визита – открыть прямой канал коммуникаций и наладить диалог... Правительство Грузии выразило большую готовность к сотрудничеству в вопросах, имеющих особое значение для спецпредставителя", – отметили в представительстве ЕС в Грузии.

Ранее О'Салливан говорил, что ЕС, США и Великобритания исследуют резкий рост экспорта в соседние с Россией страны, поскольку это может быть признаком того, что в итоге часть из них оказываются в РФ в обход санкций.

Напомним, на днях ЕС утвердил 11-й пакет санкций в связи с войной РФ против Украины, направленный преимущественно на борьбу с обходом введенных санкций. Среди прочего, в нем предусмотрена возможность мер против компаний и стран, которые системно помогают поставлять в Россию подсанкционные товары.