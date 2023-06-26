У Грузію їдуть представники ЄС, Вашингтона й Лондона: говоритимуть про санкції

До Грузії прибуває спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван, а також уповноважені посадовці Держдепу США та МЗС Британії.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

О’Салліван прибуде у Грузію 26 червня, щоб обговорити питання контролю над дотриманням міжнародних санкцій.

У складі делегації також керівник офісу з координації санкцій Держдепу США посол Джим О’Браєн та представник МЗС Британії Кумар Айєр.

Заплановані зустрічі з прем’єром Іраклієм Гарібашвілі та міністрами закордонних справ, економіки, фінансів, керівництвом Національного банку Грузії та прокуратури.

"Мета візиту – відкрити прямий канал комунікацій та налагодити діалог… Уряд Грузії висловив велику готовність до співпраці у питаннях, що мають особливе значення для спецпредставника", – зазначили у представництві ЄС у Грузії.

Раніше О’Салліван казав, що ЄС, США та Британія досліджують різке зростання експорту у сусідні з Росією країни, оскільки це може бути ознакою того, що у підсумку частина з них опиняються у РФ в обхід санкцій.

Нагадаємо, днями ЄС затвердив 11-й пакет санкцій у зв'язку з війною РФ проти України, що спрямований переважно на боротьбу з обходом запроваджених санкцій. Серед іншого, у ньому передбачена можливість заходів проти компаній і країн, які системно допомагають постачати в Росію підсанкційні товари.