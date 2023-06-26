По итогам встречи в Копенгагене в субботу, посвященной подготовке будущего "саммита мира" в Украине, есть основания полагать, что непосредственно сам саммит может состояться до конца года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в понедельник журналистам на условиях анонимности рассказал высокопоставленный представитель ЕС, чьи представители также были участниками встречи в Копенгагене, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Заседание состоялось на уровне национальных советников по вопросам безопасности. Со стороны Украины участие принял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Говоря о том, какие именно страны были представлены, собеседник журналистов сообщил, что были представители G7 и такие "ключевые партнеры", как Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, ЮАР и Турция.

"Мы будем продолжать обсуждение в этом формате. Было признание того, что любое мирное решение должно быть долгосрочным и справедливым, основываясь на принципах ООН – суверенитете, территориальной целостности, праве выбирать свое будущее", – рассказал собеседник.

Он также сообщил, что во время встречи были озвучены "разные мнения о времени для проведения саммита".

"Страны, не входящие в число "Большой семерки", говорили, что должно быть сделано больше работы с тем, чтобы провести саммит в конце года", – отметил он.

Отвечая на вопрос агентства о дальнейшем развитии событий, чиновник ЕС сказал, что есть планы провести следующую встречу до летних каникул, к тому же представители Саудовской Аравии "подали сигнал", что хотели бы принять это заседание у себя.

Кроме того, по его словам, во время прошлой встречи поднимали вопрос "диалога с Россией, поскольку есть ряд вопросов, которые с ними нужно обсуждать". Такими вопросом европейский чиновник назвал ядерные риски вокруг Запорожской атомной электростанции, необходимость возвращения в семьи двадцати тысяч похищенных украинских детей, вопросы обмена военнопленными, Черноморской зерновой инициативы.

В Копенгагене в субботу состоялась встреча политических советников и советников по вопросам национальной безопасности полтора десятка стран мира – в частности трех членов БРИКС и США – для обсуждения ключевых принципов достижения мира в Украине.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский высказал идею провести глобальный саммит мира с участием как можно большего количества государств, чтобы заручиться их поддержкой украинской "формулы мира".