В Дании обсудили украинскую "формулу мира" с участием представителей Индии, ЮАР и Бразилии

В Копенгагене в субботу состоялась встреча политических советников и советников по вопросам национальной безопасности полтора десятка стран мира – в частности трех членов БРИКС и США – для обсуждения ключевых принципов достижения мира в Украине.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет "Европейская правда".

Во встрече в Копенгагене, которую инициировал Киев, приняли участие представители Бразилии, Великобритании, Дании, Евросоюза, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.

Украинская делегация рассказала о деталях предложенной "формулы мира", подчеркнув, что именно она "должна стать основой для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины, поскольку война продолжается на нашей территории".

"Советники по вопросам национальной безопасности и политические советники согласились с тем, что формат консультаций является успешным, а также это хорошая площадка для продолжения работы и дальнейшей проработки вопроса о проведении Глобального саммита мира в будущем", – отметил Ермак, добавив, что участники договорились продолжить формат консультаций.

Также украинская сторона предложила площадки, которые могли бы стать потенциальным местом проведения Глобального саммита мира – в частности, собственно, Украину. Среди других предложенных мест упоминалась Генеральная ассамблея ООН.

"Участие значительного количества стран Глобального Юга демонстрирует, что в отношениях наших стран происходят существенные положительные изменения и выход на качественно новый уровень взаимоотношений", – считает глава ОП.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский высказал идею провести глобальный саммит мира с участием как можно большего количества государств, чтобы заручиться их поддержкой украинской "формулы мира".

Западные дипломаты, привлеченные к подготовке саммита мира, надеются провести его до встречи лидеров Североатлантического Альянса в Вильнюсе, запланированной на 11-12 июля.

Место проведения саммита пока не определено, но публично о намерении его принять говорили Швеция и Дания; по информации WSJ, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность организовать мероприятие в Париже.